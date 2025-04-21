Уиткофф готовится к четвертому визиту в Москву после встречи в Лондоне

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после встречи представителей США, Украины и Европы в Лондоне, которая запланирована на конец этой недели, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников. Это может стать уже четвертым визитом Уиткоффа в Россию, однако Кремль пока не анонсировал приезд, передаёт РБК.

Ранее CNN сообщал, что администрация президента США планирует провести еще одну встречу Уиткоффа с российскими представителями, но место и сроки встречи не уточнялись.

Американские чиновники сообщили, что Уиткофф, вместе с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником по Украине Китом Келлогом, планируют принять участие во встрече в Лондоне. После этого Уиткофф может отправиться в Россию.

На встрече, прошедшей в Париже 17 апреля, американская делегация передала украинской стороне конфиденциальный документ, который также был показан европейским чиновникам. Теперь Вашингтон ожидает ответа от Киева, который, как предполагается, будет получен на встрече в Лондоне. Если позиции США, Украины и ЕС совпадут, предложения могут быть переданы Москве.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента в беседе с WSJ назвал идеи, представленные украинской стороне, вариантами для взвешивания, а не предложением «бери или уходи». Он добавил, что «список потенциальных вариантов» был предоставлен «для обсуждения и обратной связи».