Россиянам предложили новую льготу на покупку авто

АвтоВАЗ выступил с инициативой восстановления государственной программы льготного автокредитования для российских семей с детьми, подчеркнув необходимость поддержать отечественный автопром. Эта идея получила одобрение Минпромторга, ранее заявившего о проработке вопроса расширения программы. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов выразил уверенность, что решение о запуске программы будет принято правительством в ближайшее время, и подчеркнул, что работа над соответствующим бюджетом близка к завершению, передаёт РБК.

Государственная программа «Семейный автомобиль» предлагает существенную скидку при приобретении машины российским семьям с несовершеннолетними детьми. Пока такие льготы распространяются лишь на покупателей автомобилей на территории Дальневосточного региона страны. По новым правилам планируется расширить круг участников программы, включив работников медицины, учителей, ветеранов боевых действий и инвалидов.

При этом базовая ставка скидки составит 20%, а жителям Дальнего Востока предложат дополнительную выгоду в размере 25%. Для участия в программе подходят легковые автомобили отечественного производства, оснащённые двигателями внутреннего сгорания, стоимостью до двух миллионов рублей и соответствующие требованиям локализации (не менее 2000 баллов). Среди одобренных моделей числятся практически все известные российские марки, включая LADA, UAZ, Москвич, ГАЗ и другие.

Для реализации программы предусмотрены значительные бюджетные средства — свыше 36 миллиардов рублей. Руководство Минпромторга признаёт, что подобные меры вряд ли вернут рынок на уровень предыдущего года, но надеются, что восстановление спроса поддержит отрасль в сложный период и обеспечит возможность развивать новые модели АвтоВАЗа.