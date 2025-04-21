Запрет на проведение сделок с жильем за наличные могут ввести в России: главное за выходные

За минувшие выходные стало известно следующее: Трамп выразил надежду на сделку РФ и Украины в ближайшее время, Украина нарушила пасхальное перемирие, запрет на сделки с жильем за наличные могут ввести в России, а в Иркутской области манеры борются за свои права. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Надежда на сделку

Президент США Дональд Трамп заявил о надежде, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. «Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние», – отметил американский лидер.

Нарушение перемирия

При этом украинская сторона мириться не спешит: киевские власти не соблюдали режим прекращения огня на Пасху, использовали американские ракеты HIMARS, прицельно нанося удары по гражданской энергетической инфраструктуре. До этого же украинцы сами согласились на перемирие и даже его продление, которое пока не планируется.

Жилье за безнал

В России до конца текущего года могут принять закон, устанавливающий запрет на проведение сделок с жильем за наличные, если оно дороже 1 миллиона рублей. Законопроект уже подготовлен – внести его планируется летом. При его создании использовалась мировая практика. Цели инициативы – повышение прозрачности сделок и минимизация мошеннических рисков на рынке недвижимости.

Возвращение из плена

В преддверии Пасхи удалось освободить 246 человек из украинского плена, в том числе пятерых жителей Иркутской области. Сейчас люди находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками, после их направят в Россию.

Права майнеров

«Белые» майнеры высказали свое мнение о запрете их деятельности в южной части региона. Они считают, что столь радикальные меры не нужны: деятельность достаточно ограничивать. В периоды пиковых нагрузок на сети добытчики криптовалюты готовы снижать или даже прекращать свою деятельность. Запрет, по их мнению, может привести к расцвету нелегального рынка и снижению прибыли электросетевой компании.