Куда сибиряки поедут на летний отдых?

Отпуск на лето планирует 56% россиян. Из них больше половины хотят отправиться в путешествие по стране, следует из опроса ВТБ. А провести отпуск за границей хочет в этом сезоне каждый пятый респондент.
Более половины сибиряков также запланировали отпуск летом, при этом четверть из них еще не решили, куда поедут. Каждый пятый житель Сибири планирует работать все лето.
Летний отпуск сибиряки в основном планируют провести в поездках и путешествиях по России (64%). Практически треть из них уточнили, что планируют отдых на природе – на даче, у рек или лесов. Поехать за рубеж планирует каждый пятый житель Сибири.
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Фото: Вадим Серебреников
Как показал опрос, меньше всего домоседов – в Сибири (3%). Наиболее популярные направления поездок внутри страны на майские праздники и летом у сибиряков родные просторы – Алтай (33%), Байкал (21%), а также столицы - Санкт-Петербург (17%) и Москва (15%). Среди зарубежных направлений сибиряки в основном планируют поехать в Таиланд (33%), Турцию (25%), а также в ОАЭ и Египет (по 17% соответственно).
Потратить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. руб. планируют 31% опрошенных сибиряков. В рамки от 100 до 300 тыс. руб. надеется уложиться еще четверть опрошенных. Банки, в свою очередь, разрабатывают партнерские предложения, чтобы путешествие, оплаченное картой, приносило не только приятные впечатления, но и повышенный кешбэк.