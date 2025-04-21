Куда сибиряки поедут на летний отдых?

Отпуск на лето планирует 56% россиян. Из них больше половины хотят отправиться в путешествие по стране, следует из опроса ВТБ. А провести отпуск за границей хочет в этом сезоне каждый пятый респондент.

Фото: Вадим Серебреников

Более половины сибиряков также запланировали отпуск летом, при этом четверть из них еще не решили, куда поедут. Каждый пятый житель Сибири планирует работать все лето.

Летний отпуск сибиряки в основном планируют провести в поездках и путешествиях по России (64%). Практически треть из них уточнили, что планируют отдых на природе – на даче, у рек или лесов. Поехать за рубеж планирует каждый пятый житель Сибири.

Как показал опрос, меньше всего домоседов – в Сибири (3%). Наиболее популярные направления поездок внутри страны на майские праздники и летом у сибиряков родные просторы – Алтай (33%), Байкал (21%), а также столицы - Санкт-Петербург (17%) и Москва (15%). Среди зарубежных направлений сибиряки в основном планируют поехать в Таиланд (33%), Турцию (25%), а также в ОАЭ и Египет (по 17% соответственно).

Потратить на отдых от 50 тыс. до 100 тыс. руб. планируют 31% опрошенных сибиряков. В рамки от 100 до 300 тыс. руб. надеется уложиться еще четверть опрошенных. Банки, в свою очередь, разрабатывают партнерские предложения, чтобы путешествие, оплаченное картой, приносило не только приятные впечатления, но и повышенный кешбэк.