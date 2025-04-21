Жителю Иркутской области нужно 5 лет, чтобы накопить на квартиру

Россиянам потребуется от 3,5 до 14 лет накоплений на квартиру без ипотеки. Жители Иркутской области смогут накопить на недвижимость ценой в 5,6 млн рублей за 5,1 лет, при сохранении всего дохода в 85,6 тыс. рублей в месяц. Данные приводит тематический портал «Мир квартир».

Жителям Чукотки и Мурманской области потребуется всего 3,5 года, чтобы накопить на жилье, откладывая всю зарплату. В этих регионах средняя стоимость квартиры составляет 7,5 млн и 4,6 млн рублей соответственно при зарплатах около 100-180 тысяч рублей.

Дольше всего копить придется в Дагестане – почти 15 лет из-за высокой стоимости жилья (7,6 млн рублей) и низких зарплат (43 тысячи рублей). Москвичам потребуется 12 лет, а в среднем по России – 5,6 года при цене квартиры 5,8 млн рублей и зарплате 86,5 тысячи рублей. Исследование учитывало гипотетический сценарий, когда вся зарплата идет на накопления без учета текущих расходов.

«Год назад этот срок был чуть больше – 5,9 года. Квартиры становятся доступнее за счет того, что цены на них растут медленнее, чем зарплаты россиян, – сравнивает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – Если же сравнивать с процессом накопления средств на частный дом, то на него собрать сложнее: в среднем по России 7,1 года. Однако есть ряд регионов, где дело обстоит наоборот. Это, например, Мордовия, Архангельская область, Забайкальский край, Бурятия и Курганская область – всего 19 субъектов федерации».