Почему в мае невыгодно идти в отпуск. Комментарий юриста по трудовому праву

В мае традиционно большое количество выходных, и есть соблазн присоединить их к дням отпуска. Однако, у этого решения кроме плюсов, есть и минусы, а именно – потеря в сумме отпускных. Почему так, и как можно повлиять на сумму выплат в большую сторону, рассказывает юрист hh.ru по трудовому праву Ольга Владимирова.

Выгоднее всего брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Размер отпускных рассчитывается как произведение среднего дневного заработка на количество дней отдыха, подчеркнув, что в месяцах с большим числом выходных и праздничных дней выплаты будут меньше из-за сокращения количества рабочих дней, что снижает средний дневной заработок.

Эксперт привел в пример май 2025 года, отметив, что из 31 календарного дня только 20 являются рабочими, а 11 – выходными, что делает этот месяц не самым выгодным для отпуска. В июле и октябре 2025 года будет по 23 рабочих дня, а в декабре – 22. Продление майских праздников за счет дней с 5 по 7 мая может привести к финансовым потерям.

Однако эксперт отметил, что оформление отпуска с 5 по 11 мая включительно, когда захватываются выходные дни, позволяет получить более существенные отпускные выплаты, так как оплачивается полная неделя, а не только три рабочих дня. В заключение они подчеркнули, что работнику нужно самостоятельно решить, что для него важнее – сэкономить дни отпуска или получить большую сумму выплат.