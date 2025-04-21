Новый цикл укрепления сырьевых рынков: Россия выигрывает от роста нефти и дефицита золота

Тарифные войны, доллар по 82 рубля, очередной рекорд золота и новая дивидендная политика Ростелекома. На прошедшей неделе российский рынок акций немного укрепил свои позиции по индексу Мосбиржи.

«Частично этому способствовал рост мировых цен на нефть, поэтому в лидерах роста оказались профильные компании — Новатэк (+8%), Роснефть (+5%), Лукойл (+3%)», — отметил эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Среди лидеров снижения оказался Ростелеком (-7%). Компания сообщила об изменении своей дивидендной политики. Ранее она гарантировала выплату дивидендов в размере не ниже пяти рублей на акцию, однако теперь планирует выплачивать не менее 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Учитывая падение чистой прибыли компании в 2024 году практически вдвое, выплата дивидендов по обыкновенным акциям может составить около двух рублей восьмидесяти копеек.

Одним из важных событий предстоящей недели станет очередное заседание Центрального банка России, где регулятор примет решение по ключевой процентной ставке.

«Большинство аналитиков склоняются к сохранению текущего уровня ставки, однако Центральный Банк может либо символически её снизить, либо намекнуть на скорое начало цикла смягчения денежно-кредитной политики. Судя по реакции рынка на динамику облигаций и акций, инвесторы готовятся к неблагоприятному сценарию развития ситуации», — подчеркнул Максим Шеин.

Другим ключевым событием прошлой недели стало достижение золотом нового исторического максимума — цена за тройскую унцию поднялась выше отметки в 3300 долларов.

«Реализовались мои цели по росту стоимости золота, озвученные ещё в конце прошлого года. Золото прибавило примерно 27% за этот период, частично благодаря ослаблению американского доллара против корзины ведущих валют мира (падение составило порядка 8%). Однако главным фактором остается активный спрос центральных банков, которым присоединился и новый игрок — фондовые рынки. Так, впервые за последние годы резко увеличили закупки золотых активов биржевые фонды (ETF), ориентированные на вложения в драгметаллы», — комментирует Максим Шеин.

Только за апрель китайский золотой сектор фондов привлек больше денег, чем за весь первый квартал вместе взятый. Всего за первые десять дней месяца прирост составил 29 тонн, в то время как за январь-март объем покупок китайских ETF составлял лишь 23,5 тонны. Американские фонды также наращивали объемы закупок: за второй квартал они приобрели дополнительно 27,8 тонн золота. В первом же квартале они доминировали на рынке, поскольку инвесторы опасались последствий торговых войн, инициированных администрацией Дональда Трампа. Сейчас тренд повторяется, только роль покупателей взяли на себя китайские фонды, отреагировавшие на защитные меры Китая в условиях новой волны тарифных конфликтов.

«Крупнейшие мировые инвестиционные банки стали повышать прогнозы по цене золота вплоть до уровней 4000–4200 долларов за унцию. Я пока придерживаюсь консервативной оценки в диапазоне от 3300 до 3500 долларов. Этот диапазон отражает фундаментальные экономические показатели, обеспечивающие рентабельность добычи и инвестиции компаний сектора. Но при сохранении активного притока капитала в соответствующие биржевые фонды котировки вполне способны достичь и 4500 долларов за унцию», — заключил Максим Шеин.