Новости

Конкурс эскизов для музея под открытым небом стартовал в Иркутской области

Прием заявок продолжается до 5 мая 2025 года.

Иркутская область объявила конкурс среди молодых художников на лучшие эскизы для оформления фасадов пяти зданий в разных городах региона. Проект реализуется Министерством по молодежной политике совместно с компанией «ПРОАРТ».

Эскизы украсят фасады домов в Братске, Ангарске, Алзамайте, поселках Белореченском и селе Мамонах. Тематика работ посвящена году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Концепции проектов будут отражены в категориях:

  • «Защитники Отечества – герои на все времена»,
  • «Переплетение судеб»,
  • «Голос поколений»,
  • «Крылья победы».

Для участников обеспечат всеми необходимыми материалами и оборудованием.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Майнеры
Запрет майнинга в Иркутске не решил проблему энергодефицита
Иркутская область борется с дефицитом тепла и электричества, а не с майнерами
Майнеры Иркутской области: «Лучше регулировать, чем запрещать»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес