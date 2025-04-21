Конкурс эскизов для музея под открытым небом стартовал в Иркутской области

Прием заявок продолжается до 5 мая 2025 года.

Иркутская область объявила конкурс среди молодых художников на лучшие эскизы для оформления фасадов пяти зданий в разных городах региона. Проект реализуется Министерством по молодежной политике совместно с компанией «ПРОАРТ».

Эскизы украсят фасады домов в Братске, Ангарске, Алзамайте, поселках Белореченском и селе Мамонах. Тематика работ посвящена году защитника Отечества и 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Концепции проектов будут отражены в категориях:

«Защитники Отечества – герои на все времена»,

«Переплетение судеб»,

«Голос поколений»,

«Крылья победы».

Для участников обеспечат всеми необходимыми материалами и оборудованием.