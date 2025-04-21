Новости

Что будет с курсом доллара в ближайшие полгода?

Аналитики считают, что в ближайшие месяцы доллар США будет слабеть на фоне обострения торговой войны.

«Однако ближе к концу года, вероятно, станет понятно, что американская экономика находится в лучшем положении, чем экономики её главных конкурентов из западных стран, особенно Евросоюза и Японии, и это вновь приведет к укреплению доллара», — полагает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.  

Особенно высока вероятность усиления доллара, если в США решатся повысить процентные ставки вместо понижения.

Читайте также:

Минэкономразвития ожидает курс доллара на уровне 98,7 руб. к концу 2025 года
21 апреля 2025
Курс доллара может перейти в диапазон 70–80 рублей
21 апреля 2025

Привлекательность стратегии carry trade, позволяющей дешево занимать средства за пределами США и размещать их под более высокие проценты внутри страны, снова возрастёт, что повысит мировой спрос на американскую валюту.

Какие валюты будут в топе в ближайшие 5 и 10 лет?

«По мнению аналитиков БКС, в течение ближайших 5–10 лет доллар США может постепенно ослабевать ввиду необходимых структурных изменений в американской экономике. Это усилит привлекательность защитных валют, в частности швейцарского франка, и потенциально приведёт к постепенному укреплению китайского юаня», — заключил Максим Шеин.

Напомним,  индекс DXY, показывающий глобальную динамику доллара, находится на минимумах весны 2022 года.  Эксперты считают, что индекс уже перепродан, поэтому его падение должно замедлиться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (1257)


Реклама на сайте

Майнеры
Запрет майнинга в Иркутске не решил проблему энергодефицита
Иркутская область борется с дефицитом тепла и электричества, а не с майнерами
Майнеры Иркутской области: «Лучше регулировать, чем запрещать»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес