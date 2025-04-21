Что будет с курсом доллара в ближайшие полгода?

Аналитики считают, что в ближайшие месяцы доллар США будет слабеть на фоне обострения торговой войны.

«Однако ближе к концу года, вероятно, станет понятно, что американская экономика находится в лучшем положении, чем экономики её главных конкурентов из западных стран, особенно Евросоюза и Японии, и это вновь приведет к укреплению доллара», — полагает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

Особенно высока вероятность усиления доллара, если в США решатся повысить процентные ставки вместо понижения.

Привлекательность стратегии carry trade, позволяющей дешево занимать средства за пределами США и размещать их под более высокие проценты внутри страны, снова возрастёт, что повысит мировой спрос на американскую валюту.

Какие валюты будут в топе в ближайшие 5 и 10 лет?

«По мнению аналитиков БКС, в течение ближайших 5–10 лет доллар США может постепенно ослабевать ввиду необходимых структурных изменений в американской экономике. Это усилит привлекательность защитных валют, в частности швейцарского франка, и потенциально приведёт к постепенному укреплению китайского юаня», — заключил Максим Шеин.

Напомним, индекс DXY, показывающий глобальную динамику доллара, находится на минимумах весны 2022 года. Эксперты считают, что индекс уже перепродан, поэтому его падение должно замедлиться.