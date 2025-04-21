Три причины стагнации акций Headhunter

Акции Headhunter вернулись к уровню дивидендного гэпа и не торопятся расти, несмотря на хорошие финансовые показатели и крайне высокий спрос на рабочую силу.

Аналитики БКС Мир инвестиций выделяют три ключевых фактора:

Во-первых, это общая нестабильность рынка. Когда снижается индекс Московской биржи, акции Headhunter могут снижаться вслед за ним или даже сильнее, реагируя на настроения участников торгов.

Во-вторых, повлияла динамика показателей за первый квартал 2024 года.

«Вероятно, результаты первого квартала будут разочаровывающими из-за высокой инфляции и высоких ставок, сдерживающих активность работодателей в найме персонала. Согласно официальной статистике Headhunter, количество открытых вакансий на платформе hh.ru сократилось на 8–17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики ожидают слабого роста выручки за первый квартал. Несмотря на позитивные итоги четвертого квартала предыдущего года, темпы роста существенно снизились вследствие макроэкономической обстановки, и сразу после выхода отчета акции компании потеряли 4%», — поясняет эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин.

И наконец, важным фактором является ситуация с дивидендами.

«Следующие выплаты ожидаются не ранее 2026 года, поскольку Headhunter уже выплатил годовую сумму за 2024 год в виде специального промежуточного дивиденда», — отмечают эксперты.