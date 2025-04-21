Джаз на Байкале 2025: Uma2rman и Марк Уитфилд покорят Иркутск

Хедлайнерами второго фестиваля-форума "Ангара-Джаз" станут известные артисты: группа Uma2rman, Игорь Бутман, Варвара Убель и трио легендарного джазового гитариста Марка Уитфилда из США. Мероприятие пройдет в Иркутской области в июле 2025 года.

С 12 по 13 июля 2025 года в музее под открытым небом «Тальцы» состоится второй Всероссийский молодежный музыкальный фестиваль-форум «Ангара-Джаз». Программа фестиваля насыщена выступлениями джазовых коллективов из разных уголков России, мастер-классами, активностями для взрослых и детей, творческими встречами и образовательными сессиями. Выступления молодых джазовых коллективов с 13:00 до 18:00 станут важной частью программы, предоставив уникальную возможность услышать талантливых исполнителей со всей страны на одной сцене под открытым небом в живописном уголке Прибайкалья.

Организаторы гордятся широкой географией конкурса, в котором участвуют молодые джазовые исполнители из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Сочи, Воронежа, Донецка, Орла, Улан-Удэ, Иркутска и других городов.

Ярким событием фестиваля станут вечерние концерты 12 и 13 июля в "Тальцах". На сцене прозвучит джаз высочайшего класса: 12 июля выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Варвара Убель и трио Марка Уитфилда, которое впервые посетит Сибирь. А 13 июля на главной сцене фестиваля с большим концертом выступит группа Uma2rman, обещая зрителям романтику, драйв и любимые хиты под открытым небом.