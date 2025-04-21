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Путин поручает установить порядок обратного выкупа иностранных активов: детали процесса

Президент России Владимир Путин поручил установить порядок обратного выкупа иностранных активов. В сообщении на официальном сайте Кремля говорится, что процедура должна учитывать права россиян, владеющих этими активами. Руководство процессом поручено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Кроме того, по результатам заседания Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшегося 18 марта, президент подписал ряд поручений. Одно из них предусматривает утверждение списка зарубежных компаний, покинувших Россию после 2022 года, до 15 мая.

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Некоторые международные компании, ранее собиравшиеся покинуть российский рынок, задумываются о возвращении, пишет Financial Times со ссылкой на информированных источников. Издание подчёркивает, что интерес зарубежных игроков к работе в России сохраняется, хотя и носит умеренный характер. Сообщается, что в Москву всё чаще приезжают представители крупных международных брокеров и банковских учреждений. Впрочем, полномасштабного возвращения западных инвесторов ожидать пока рано, утверждают авторы материала.

Агентство Bloomberg также подтверждает, что многие зарубежные корпорации изучают возможности возобновления деятельности в России. Вместе с тем управляющий консалтинговым агентством Macro Advisory Крис Уифер заметил, что значительного числа желающих возвратиться пока нет: компании предпочитают подождать стабилизации политической ситуации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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