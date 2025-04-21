Путин поручает установить порядок обратного выкупа иностранных активов: детали процесса

Президент России Владимир Путин поручил установить порядок обратного выкупа иностранных активов. В сообщении на официальном сайте Кремля говорится, что процедура должна учитывать права россиян, владеющих этими активами. Руководство процессом поручено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Кроме того, по результатам заседания Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшегося 18 марта, президент подписал ряд поручений. Одно из них предусматривает утверждение списка зарубежных компаний, покинувших Россию после 2022 года, до 15 мая.

Некоторые международные компании, ранее собиравшиеся покинуть российский рынок, задумываются о возвращении, пишет Financial Times со ссылкой на информированных источников. Издание подчёркивает, что интерес зарубежных игроков к работе в России сохраняется, хотя и носит умеренный характер. Сообщается, что в Москву всё чаще приезжают представители крупных международных брокеров и банковских учреждений. Впрочем, полномасштабного возвращения западных инвесторов ожидать пока рано, утверждают авторы материала.

Агентство Bloomberg также подтверждает, что многие зарубежные корпорации изучают возможности возобновления деятельности в России. Вместе с тем управляющий консалтинговым агентством Macro Advisory Крис Уифер заметил, что значительного числа желающих возвратиться пока нет: компании предпочитают подождать стабилизации политической ситуации.