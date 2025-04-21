Минэкономразвития снизило прогноз по цене барреля нефти Urals до 56 долларов

Показатели ухудшились из-за торговых воин. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на макропрогноз Минэка.

Минэкономразвития представило обновленный прогноз, в котором значительно снижены ожидания по ценам на нефть. Среднегодовая стоимость российской марки Urals в 2025 году прогнозируется на уровне 56 долларов за баррель вместо ранее ожидавшихся 69,7 доллара.

– Для бюджета снижение цены Urals – это всегда не самая лучшая новость, так как казна напрямую зависит от динамики цен на нефть. Если стоимость энергоресурсов упадет ниже 60 долларов за баррель, финплан может недосчитаться значительной части нефтегазовых доходов, – пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Brent, по оценкам ведомства, подешевеет до 68 долларов за баррель. Ухудшение связано с торговыми войнами, инициированными США, и замедлением мировой экономики.