Благодатный огонь доставили в Иркутск из Иерусалима

Его перевезли режиссер ГТРК «Иркутск» Ольга Лакина и сотрудница православной гимназии Светлана Татарникова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Частицу священного огня, сошедшего в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, привезли в Иркутск в Великую субботу. Святыню доставили из Москвы режиссер ГТРК «Иркутск» Ольга Лакина и сотрудница православной гимназии Светлана Татарникова, которые участвуют в этой миссии уже 16 лет.

В аэропорту делегацию встретил протоиерей Константин Кожуховский, после чего огонь доставили в Знаменский монастырь. Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан зажег от святыни пасхальные свечи и раздал их верующим.

Частицы Благодатного огня также передали в храмы по всей епархии, чтобы пасхальное чудо стало символом веры и единства для всех жителей региона.