Доллар: 70, 75 или 80? Где дно в условиях укрепления рубля?

Рубль достиг новых высот, обновив годовые максимумы: доллар опустился к отметке 81, а юань пробил уровень 11. Глобальный индекс доллара США упал до трехлетних минимумов, а рубль относительно доллара закрылся на максимумах с лета 2023 года.

Аналитики БКС Мир инвестиций объясняют, что падение курсов иностранных валют и укрепление рубля обусловлены как внутренними факторами — повышенным экспортом, пониженным импортом, увеличением продажи валюты Центробанком по бюджетному правилу, приближением налогового периода и сокращением геополитической риск-премии, так и внешними — глобальный доллар США потерял позиции на фоне тарифной войны, что привело индекс DXY к уровню 98,3 пункта, соответствующему марту 2022 года.

Тем не менее, ключевым фактором, влияющим на курс рубля, остается геополитический новостной фон.

Эксперты Солид Брокер не исключают дальнейшее укрепление рубля до 75-80 рублей. Однако повторение ситуации 2022 года, когда доллар стоил 50 рублей, маловероятно, даже если международная обстановка начнет стабилизироваться.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в случае прогресса в переговорах по украинскому конфликту курс доллара может перейти в диапазон 70–80 руб./$.

Аналитики БКС предупреждают, что к концу весны ситуация может измениться: притоки валюты от экспорта сократятся, спрос на валюту для импорта возрастет, и Центробанк в июне может задуматься о послаблении денежно-кредитной политики.

«К лету курсы иностранных валют могут оказаться выше текущих. Возможно, сейчас происходит волатильное формирование локального дна для иностранных валют и вершины для рубля — это не исключает обновление очередных минимумов», — резюмируют аналитики БКС Мир инвестиций.