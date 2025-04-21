Объем кредитов наличными в марте вырос на 15%

За март банки выдали россиянам 1,28 млн кредитов на 219,17 млрд рублей. Данные приводит «Объединенное кредитное бюро».

В марте 2025 года банки выдали россиянам 1,28 млн кредитов наличными на сумму 219,17 млрд рублей, что на 15% больше по объему, чем в феврале. Однако по сравнению с мартом прошлого года рынок демонстрирует значительное сокращение – количество выданных кредитов уменьшилось на 58%, а объем – на 64%.

Средний размер кредита составил 171 тысячу рублей, что на 13% меньше, чем годом ранее.

При этом срок кредитования сократился с 33 до 23 месяцев. Лидерами по объему выдачи стали Москва (23,25 млрд рублей), Московская область (16,47 млрд) и Санкт-Петербург (9,72 млрд). Наибольшие средние суммы кредитов зафиксированы в Севастополе (371 тыс. рублей) и Крыму (368 тыс. рублей). Полная стоимость кредита в марте достигла 35,64%, но к началу апреля снизилась до 34,33%.