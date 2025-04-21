70% введенного в Иркутской области жилья в 2024 году – ИЖС

Это 1,2 млн квадратных метров. Данные приводит «Дом.РФ» со ссылкой на Россстат.

В 2024 году в Иркутской области введено 1,6 млн квадратных метров жилья, что превосходит показатели прошлого года почти на 8%.

При этом, большая часть – это индивидуальное жилое строительство (ИЖС) – 1,2 млн м2, или 74,7% от общего метража жилой недвижимости, введенного в 2024 году. По сравнению с 2023 годом темп ввода ИЖС в регионе вырос на 18%.

25,3% – это многоквартирные дома. В пересчете на квадратные метры – 405 тыс. За год показатель упал на 15%.

Рост индивидуального строительства в 2024 году стал общероссийской тенденцией. Доля многоквартирных домов становится меньше (-12%), а ИЖС набирает обороты (+6%). При этом общий ввод жилых «квадратов» снизился на 2% – до 107,7 млн м2.