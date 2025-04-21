Недостаток энергомощностей может парализовать стройку в Иркутской области

Необходимо около гигаватта электрической мощности, чтобы обеспечить выполнение целей национального проекта по вводу жилья в Приангарье. О разбалансированности между планами строительства и имеющимися энергоресурсами заявил на круглом столе, посвящённом вопросам запрета майнинга и проблемам энергодефицита, заместитель министра строительства Иркутской области Евгений Ветров.

Евгений Ветров, заместитель министра строительства Иркутской области . Фото: Андрей Фёдоров

«В рамках национальных проектов мы должны к 2030 году обеспечить ввод в эксплуатацию почти 12 млн м² жилья. Для этого нам нужно около гигаватта, чтобы достичь этой цели», — отметил Ветров.

Он подчеркнул, что с точки зрения ввода жилья все перевернулось с ног на голову. «Если в 2015 году мы вводили 75% многоквартирного жилищного фонда и порядка 25% индивидуального жилищного строительства, то в 2024 году все с точностью до наоборот. 75% от общего объема в 1,6 млн м² — это индивидуальное жилищное строительство, и только 25% составляет многоквартирный жилищный фонд».

Более того, история с введением дифтарифов на электроэнергию в Иркутской области подтолкнула регистрацию ИЖС в регионе. За первый квартал 2025 года введено 733 тыс. м² жилья, из них 681 тыс. — это ИЖС. Это те дома, которые были построены давно, но Росреестр не разделяет, когда было построено жилье, он ставит фактическую дату регистрации.

По мнению Евгения Ветрова, с точки зрения реализации всех девелоперских проектов у застройщиков есть две проблемы, которые тормозят развитие жилищного строительства. Первая — это финансово-экономическая ситуация, высокая ключевая ставка и схлопывание ипотечного кредитования. Вторая — это техническая проблема.

«Мы по каждому жилому объекту имеем проблемы с технологическим присоединением как к электрическим сетям, так и к тепловым сетям. Если мы сегодня не найдем какое-то решение, с точки зрения жилищного строительства мы сильно просядем и фактически амбициозные планы в отношении строительства жилья, которые заявлены, не будут реализованы».

Фото: Андрей Фёдоров

Рынок ИЖС сейчас претерпевает большие изменения, которые меняют сам рынок и влияют на объемы и качество вводимого жилья, отметил замминистра строительства.

«С 1 января, чтобы получить ипотечный кредит на индивидуальное жилищное строительство с использованием материнского капитала, необходимо предоставить заключение о соответствии объекта определенным требованиям. Раньше, извините, на любой сарай можно было получить ипотечный кредит. Сегодня поступило 256 заявок на получение федерального материнского капитала, из них 210 отказов. Это, с одной стороны, проблема для жителей, которые приобрели жилой дом. С другой стороны, материнский капитал предоставляет на улучшение жилищных условий. Жилое помещение должно соответствовать требованиям энергоэффективности, иметь подключение к питьевой воде и т.д. По МКД эти требования были всегда, сейчас они появились и по ИЖС».

Напомним, в результате запрета майнинга в Иркутской области высвобождено 320 мегаватт электроэнергии. Однако этого объема недостаточно, чтобы покрыть энергодефицит в регионе, заявляют эксперты.