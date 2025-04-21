РБК: Бакальчук выплатит Татьяне Ким 217 млн рублей по делу о разделе имущества

Решение вынес Савеловский суд Москвы. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на пресс-службу Wildberries и Russ.

Савеловский суд Москвы постановил, что Владислав Бакальчук должен выплатить своей бывшей жене Татьяне Ким 217 млн рублей в рамках раздела имущества. Согласно решению от 17 апреля, Ким получила 1% доли в ООО «Вайлдберриз», что сделало ее единоличным владельцем компании, а также сохранила контроль над «Вайлдберриз банком» и личными счетами.

Бакальчуку отошли квартира в Люберцах, земельный участок в Зарайске, а также компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент». В Wildberries и Russ пояснили, что сумма выплаты компенсирует превышение стоимости его доли. Конфликт между бывшими супругами обострился после объединения Wildberries и Russ в 2024 году, которое Бакальчук пытался оспорить. В феврале 2025 года суд официально расторг их брак, оставив семерых детей с матерью.