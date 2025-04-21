Научно-техническая конференция ИНК определила более 40 перспективных для реализации проектов

Научно-техническая конференция Иркутской нефтяной компании (ИНК) определила более 40 перспективных для реализации проектов. Лучшие из них будут внедрены в производство.

Конференция проходила в Иркутске с 16 по 18 апреля 2025 г. Участие в нем приняли сотрудники группы компаний ИНК, ученики образовательных программ ИНК, стажеры, студенты, молодые специалисты и др. Победителями стали 44 человека в четырех номинациях: «Научно-техническая разработка», «Бизнес-идея», «Лучшая практика» и «Лучший молодежный проект». Проекты направлены на оптимизацию производственных процессов, повышение эффективности использования ресурсов, внедрение инновационных решений и т.д.

Обладателем гран-при признан главный специалист по моделированию технологических процессов Иркутского завода полимеров Станислав Садовский. Он выступил в секции «Эксплуатация производственных объектов» c проектом по переоборудованию нитки блока стабилизации конденсата установки подготовки природного и попутного нефтяного газа на Ярактинском месторождении в установку подготовки дизельного топлива. Специалист также выиграл грант в размере 300 тысяч рублей на обучение.

Всего для участия в конференции были поданы рекордные 224 заявки (на 36 больше, чем в 2024 году), из них 48 – от внешних участников.

Впервые в рамках НТК-2025 состоялся ежегодный фестиваль молодежи ИНК, выступили амбассадоры компании, также была введена отдельная номинация для молодежи. К традиционным семи секциям добавились две новые – «Химическая технология» и «Эффективность производства и новые технологии». Кроме того, на площадке мероприятия состоялся кейс-чемпионат, участие в котором приняли 50 команд. Команда-победитель получила денежную премию, сувениры и возможность встретиться с руководством ИНК.

– На протяжении многих лет мы работаем над повышением операционной эффективности. Научно-практическая конференция – часть данной программы. Все предложения, озвученные на этой площадке, направлены на улучшение и изменение как организационной деятельности, так и производственно-технологических процессов. Многие проекты, которые были признаны лучшими на предыдущих конференциях, получили не только признание, но и были успешно внедрены в производство. Некоторые идеи стали отдельными направлениями работы компании, – отметила заместитель генерального директора по управлению персоналом Виктория Илюхина.

Научно-техническая конференция является важной частью корпоративной культуры ИНК. Мероприятие проходит с 2016 года. За весь период было представлено более 300 работ.