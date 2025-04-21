Реальная доходность от сдачи квартиры в аренду в Иркутске одна из самых небольших в России

2,3% с учетом сдачи в аренду. Данные приводит РИА Новости.

Реальная доходность недвижимости в Иркутске за 3 года составила 2,3% Это 68 место в России из 79.

Место Регион Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за 3 года с учетом ее сдачи в аренду 33 Новосибирск 9,8% 51 Улан-Удэ 6,4% 59 Красноярск 4,7% 68 Иркутск 2,3%

Иваново и Горно-Алтайск стали лидерами среди российских городов по доходности вложений в недвижимость, согласно исследованию РИА Новости. В Иваново среднегодовая доходность с учетом аренды достигла 22%, в Горно-Алтайске – 20,9%. В десятку также вошли Челябинск, Абакан и Великий Новгород.

В то же время Москва и Майкоп оказались в конце списка с отрицательной доходностью (-3,7% и -3,1% соответственно). Низкие показатели столицы объясняются стабильностью цен после пика роста в 2020 году и высокой стоимостью жилья, снижающей доходность от аренды.

Средняя доходность от аренды по стране составила 4,5% годовых, а в Магадане этот показатель достиг 6,6%. Исследование охватило региональные центры, где анализировалась доходность типовых однокомнатных квартир с учетом инфляции и налогов.