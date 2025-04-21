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Реальная доходность от сдачи квартиры в аренду в Иркутске одна из самых небольших в России

2,3% с учетом сдачи в аренду. Данные приводит РИА Новости.

Реальная доходность недвижимости в Иркутске за 3 года составила 2,3% Это 68 место в России из 79.

Место

Регион

Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за 3 года с учетом ее сдачи в аренду

33

Новосибирск

9,8%

51

Улан-Удэ

6,4%

59

Красноярск

4,7%

68

Иркутск

2,3%

Иваново и Горно-Алтайск стали лидерами среди российских городов по доходности вложений в недвижимость, согласно исследованию РИА Новости. В Иваново среднегодовая доходность с учетом аренды достигла 22%, в Горно-Алтайске – 20,9%. В десятку также вошли Челябинск, Абакан и Великий Новгород.

В то же время Москва и Майкоп оказались в конце списка с отрицательной доходностью (-3,7% и -3,1% соответственно). Низкие показатели столицы объясняются стабильностью цен после пика роста в 2020 году и высокой стоимостью жилья, снижающей доходность от аренды.

Средняя доходность от аренды по стране составила 4,5% годовых, а в Магадане этот показатель достиг 6,6%. Исследование охватило региональные центры, где анализировалась доходность типовых однокомнатных квартир с учетом инфляции и налогов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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