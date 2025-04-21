От Ярослава Гашека до Карла Маркса: масштабный ремонт дорожного полотна в Иркутске

В Иркутске продолжаются мероприятия по устранению деформаций дорожного полотна. Неделю назад были заделаны ямы на бульваре Гагарина — участок между улицами Ярослава Гашека и Карла Маркса. Площадь восстановленного участка составила 2,5 тысячи квадратных метров. Работу выполнил муниципальный унитарный специализированный дорожный подрядчик «Иркутскавтодор».

В ближайшее время начнется следующий этап ремонта: специалисты займутся участком бульвара Гагарина от улицы Кожова до Карла Маркса площадью пять тысяч квадратных метров. Руководитель предприятия Василий Ефремов пояснил, что восстановление проводится крупными асфальтобетонными пластинами («картами»), что ускоряет процесс обновления покрытия. Основная задача на сегодняшний день — привести центральные улицы города в надлежащий вид перед предстоящими праздничными мероприятиями.

Ранее аналогичным способом проводили капитальный ремонт улиц Верхняя Набережная и Юбилейный микрорайон. Наряду с ремонтом больших карт активно используется струйно-инъекционный метод восстановления покрытий на различных городских магистралях, включая такие улицы, как Лебедева-Кумача, Лермонтова, Звездинская, Добролюбова, Розы Люксембург, Баумана, Ломоносова, Ушаковская, Чкалова, Партизанская, Подгорная, Карл-Маркс-Штрассе, Подаптечная, а также переулки Милицейский и Академика Окладникова.

Всего в 2025 году планируется восстановить примерно сто тысяч квадратных метров дорог и отремонтировать тридцать четыре уличных участка общей длиной 30,4 км.