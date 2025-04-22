Официальная причина смерти Папы Франциска: инсульт и сердечная недостаточность

Официальная причина смерти понтифика Франциска, согласно данным Ватикана, — обширный инсульт, приведший к тяжёлой и необратимой сердечной недостаточности. Это было подтверждено медицинским заключением, опубликованным церковью, сообщают СМИ.

По результатам вскрытия, причиной инсульта стала острая дыхательная недостаточность, возникшая вследствие тяжёлого течения болезни лёгких: двухсторонняя пневмония, вызванная несколькими видами бактерий одновременно, бронхоэктатическая болезнь, высокое кровяное давление и диабет второго типа.

Последние дни жизни понтифик провёл в собственной ватиканской резиденции Дома Святой Марфы, куда вернулся после лечения от двусторонней пневмонии в феврале месяце текущего года.

Карьеру служителя католической веры понтифик начал ещё в Аргентине, став священником, а затем епископом Буэнос-Айреса. В марте 2013 года Джованни Мигель Бергольо был избран преемником папства после добровольного отречения своего предшественника Бенедикта XVI.