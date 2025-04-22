Продукты ВТБ стали доступны во всех флагманских отделениях Почта Банка

Клиентские центры Почта Банка присоединились к сети ВТБ. Теперь флагманские отделения Почта банка оформляют продукты ВТБ во всех 336 клиентских центрах. Они охватывают 215 населенных пунктов в 79 субъектах РФ. В Иркутской области новые возможности доступны в Братске, Иркутске, Усть-Ордынском и Черемхово. На следующем этапе интеграции двух банков запланирован запуск продаж в отделениях почтовой связи Почта России, в Иркутской области – новые возможности до конца мая станут доступны жителям Братска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Куйтуна, Новой Игирмы.

«Нам удалось всего за два месяца запустить продажи продуктов ВТБ во всех клиентских центрах Почта Банка. Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию команд ВТБ и Почта Банка, а также использованию опыта, полученного при интеграции других банков. В результате ВТБ расширил свою сеть на новые населенные пункты, где ранее услуги банка не были представлены. Следующим этапом интеграции станет организация продаж в более чем 2100 точках обслуживания, расположенных в почтовых отделениях – он завершится до конца июля 2025 года», – рассказала Светлана Сырцова, руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ.

«Розничные клиенты получили доступ ко всей продуктовой линейке ВТБ в 336 клиентских центрах Почта Банка. За месяц свыше 52 тыс. человек оформили более 132 тыс. продуктов. Чаще всего клиенты оформляли дебетовые и зарплатные карты, переводили в ВТБ пенсию, открывали вклады и накопительные счета», – комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает более 1600 точек в 89 субъектах РФ. Процесс объединения с Почта Банком завершится к середине 2026 года и затронет несколько тысяч точек продаж.