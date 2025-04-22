Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Иркутской области

Медиана предлагаемых в Иркутской области зарплат по итогам марта составила 70 тыс. рублей, что на 3,3 тыс. рублей больше, чем год назад. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

На первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта – начало апреля 2025 года в Иркутской области оказались аграрии – в среднем им предлагают 179,6 тыс. рублей. На втором месте – специалисты из добывающей сферы с зарплатой в 178,0 тыс. рублей, на третьем – представители высшего и среднего менеджмента, которым предлагают 147,0 тыс. рублей.

Также в десятку самых «дорогих» попали представители таких направлений, как «Транспорт, логистика, перевозки» (медиана предлагаемых зарплат составила 144,5 тыс. рублей), «Строительство, недвижимость» (139,1 тыс. рублей), «Производство, сервисное обслуживание» (138 тыс. рублей), «Рабочий персонал» (129,1 тыс. рублей), «Автомобильный бизнес» (125,4 тыс. рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (110,6 тыс. рублей) и «Домашний, обслуживающий персонал» (73,1 тыс. рублей).

Напротив, ниже средних по рынку (т.е. менее 70 тыс. рублей) предлагают в Иркутской области заработные платы специалистам из таких профессиональных областей, как «Наука, образование» (54,5 тыс. рублей в среднем), «Розничная торговля» (50,6 тыс. рублей), «Туризм, гостиницы, рестораны» (48 тыс. рублей) и «Безопасность» (44,2 тыс. рублей).