Пролетевший над Иркутской областью «метеорит» оказался ракетой: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: индекс доллара опустился до минимума за три года, названа желаемая сумма накоплений россиян к пенсии, в РФ решение призывной комиссии будет долгоиграющим, а над Иркутском пролетела ракета. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Пониженный индекс

Зафиксировано снижение индекса доллара – он опустился ниже 98 пунктов впервые с 31 марта 2022 года. Ослабление наблюдается на фоне вероятного увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла. По словам президента США Дональда Трампа, Пауэлл уже давно должен был снизить ключевую ставку, последний, в свою очередь, не поддерживает высокие пошлины американского лидера, что, по мнению главы ФРС, негативно повлияет на экономику страны.

Заветные накопления

Назван средний размер накоплений, к которому стремятся россияне к моменту выхода на пенсию: он составляет 3,1 млн рублей. Большинство же – свыше 60% – рассчитывает отложить более 1 млн рублей. Тех, кто планирует накопить свыше 10 млн, лишь 2,4%. Реально же копит на пенсию только треть россиян.

Долгоиграющее решение

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. В соответствии с ним решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год, и призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии. Освобождаются от призыв мужчины, которые участвовали в боевых действиях, выполняли задачи при проведении КТО или при использовании добровольческих формирований за пределами РФ.

Объект над Приангарьем

Накануне жители Приангарья наблюдали в небе летящий объект, который оказался не метеоритом, как предположили некоторые, а баллистической ракетой с работающим двигателем. Особенно явно ее видели в Тулунском и Усть-Илимском районах. Эксперты отмечают, что в этом нет ничего необычного, и периодически такие устройства пролетают над регионом.

Центр без света

Отключение электричества произошло сегодня в Октябрьском округе Иркутска, где более 30 улиц частично остались без света. Электричества не было три часа подряд, после чего неполадки удалось почти полностью устранить: теперь без света остаются лишь жители улиц 4-я Советская, 6-я Советская, Дальневосточная, Коммунистическая, Лыткина, Постышева, Семена Лагоды, Сибирская, Пограничного переулка.