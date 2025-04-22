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Путин объяснил, почему Украина согласилась на пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Украина согласилась на перемирие. По его словам, Киеву «подсказали», что отказ от перемирия будет «проигрышной позицией», что и побудило Украину принять предложение. Он отметил снижение боевой активности ВСУ в этот период, но подчеркнул, что было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений, передаёт РБК.

Пасхальное перемирие изначально воспринималось украинской стороной как «игра с судьбами», однако, как заявил Путин на муниципальном форуме в Национальном центре «Россия», Киеву «подсказали» не отвергать мирные инициативы. «Нашлись кто-то поумнее, кто подсказал, скорее всего — иностранные кураторы, что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Путин объявил перемирие с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля, отметив, что рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины. При этом он призвал российских военных быть готовыми к отражению возможных нарушений со стороны ВСУ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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