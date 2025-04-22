Путин пообещал Болотову «делать все» возможное для развития Иркутска

II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» состоялся в Москве. На нем президент России Владимир Путину пообещал мэру Иркутска Руслану Болотову сделать все для развития города.

"Все, что нужно будем делать для того, чтобы помочь обеспечить вам развитие Иркутска и реализацию стратегии, которая является результатом, конечно, вашей работы, прежде всего, ну, и депутатского корпуса местного – это напрямую работа, которая была связана с контактами с людьми, с ожиданиями людей. Это очень важно», – цитируют Путина РИА Новости.

Также глава государства отметил преобразования столицы Приангарья, несмотря на «исторически накопившиеся проблемы», и пожелал действующему главе города успехов в дальнейшем улучшении населенного пункта.