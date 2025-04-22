Зеленский о пасхальном перемирии: шанс на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский увидел в пасхальном перемирии шанс добиться прекращения огня. Он подтвердил, что предложенное Россией перемирие имело эффект и показывает, что прекращение огня в принципе возможно, передаёт РБК.

Зеленский заявил в своем телеграм-канале, что пасхальное перемирие продемонстрировало возможность достижения прекращения огня между Россией и Украиной. «Действительно, на Пасху не было воздушных тревог, и некоторые участки фронта оставались спокойными. Это доказывает: такое возможно — возможно», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Киев готов к переговорам по своим предложениям насчет перемирия и ожидает «четкого ответа от Москвы». На встрече в Лондоне 23 апреля с представителями США и Европы украинские чиновники будут стремиться к достижению безусловного прекращения огня, отметил Зеленский.