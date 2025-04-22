Вырос спрос на авиабилеты в Усть-Илимск: причина

Зафиксирован рост спроса на авиабилеты в город Усть-Илимск. Положительные изменения связаны с развитием авиаузла, который теперь стал принимать самолеты большей вместимости, сообщает пресс-служба заксобрания Иркутской области.

«С апреля в Усть-Илимск начали летать самолеты АН-24 и АН-26. <…> Знаю, что эту новость ждали горожане. Работа шла долго над тем, чтобы воздушная гавань могла принимать самолtты большей вместимости. В первую очередь было важно, чтобы аэропорт получил сертификат оператора аэродрома гражданской авиации», – прокомментировал председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению ЗС Виталий Перетолчин.

Рейсы в Усть-Илимск субсидируются из областного бюджета. Развитие авиаузла включили в подготовку мастер-плана города: данный шаг позволит привлекать на эти цели федеральные средства. Кроме того, планируется расширять географию полетов из Усть-Илимска и обеспечить возможность приема бортов еще большей пассажировместимости.

«Необходимость в этом подтверждает повышенный спрос на билеты, зафиксированный сразу после начала авиаперевозок», – резюмировали в ЗС.