Прагматизм без эйфории – МИД России о переговорах с США

В МИД России призвали сохранять трезвый взгляд на переговоры с США, избегая как эйфории, так и уныния, передаёт РБК. По словам Александра Алимова, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям, Москва ведет диалог, полностью учитывая свои интересы, и не стоит ожидать «сиюминутных результатов» от этих встреч.

Алимов подчеркнул, что главное — это настрой на диалог, который, казалось бы, является очевидной вещью для дипломатии, но в нынешних условиях порождает «эйфорические ожидания». Он отметил, что необходимо быть прагматичными и реалистичными, понимая, что Россия ведет переговоры, исходя из полного учета своих интересов, и не собирается бросаться в объятия кому-то без веских оснований.

Дипломат также добавил, что такой подход проявляется и в других аспектах, например, когда президент Владимир Путин говорит о возможном возвращении иностранных компаний в Россию на определенных условиях. «Такой прагматичный подход основан на наших интересах и понимании того, что мы можем выступать с позиции силы в этих переговорах. В некоторых вопросах наша позиция бескомпромиссна, и интересы страны — превыше всего», — заключил Алимов.

Диалог между Москвой и Вашингтоном восстанавливается с февраля, когда состоялся первый за более чем три года разговор лидеров стран. С тех пор прошло несколько этапов переговоров в Саудовской Аравии и Турции, где обсуждались как мирное урегулирование конфликта на Украине, так и двусторонние отношения.