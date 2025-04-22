Чиновник помог иркутянам присвоить участок с живописным видом за 70 млн рублей

Многомиллионную аферу с недвижимостью выявили в Приангарья. В совершения преступления подозревают жителей Иркутского района и чиновника, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По версии правоохранителей, мужчина и женщина подделали постановление главы Иркутского района о выделении их сообщнице земельного участка федерального значения в поселке Патроны с живописным видом на Иркутское водохранилище.

«Площадь этого надела составила 2,61 гектара, а стоимость – свыше 70,5 млн рублей. При этом зарегистрировать право на недвижимость по фальшивым документам злоумышленникам помог представитель службы государственного реестра. В дальнейшем все четверо участников аферы планировали разделить землю между собой», – пояснили в полиции.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых и в госучреждении были обнаружены и изъяты документы, компьютеры, флешки, сотовые телефоны, автомобиль Toyota Land Cruiser, а также 250 тысяч рублей.

Возбуждены дела по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий», ведется расследование.