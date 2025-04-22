Доллар падает, рубль укрепляется: влияние критики Трампа на рынок

Доллар США в понедельник продолжил падение, достигнув самого низкого уровня с 2022 года, на фоне критики Дональда Трампа в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла, сообщает CNBC. Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость американской валюты по отношению к другим валютам, упал до 97,92, что является самым низким показателем с марта 2022 года.

Трамп снова раскритиковал Пауэлла, назвав его «Господином Слишком Поздно» и «крупным неудачником». Президент США ранее призывал отправить главу ФРС в отставку, подчеркивая, что тот должен был давно снизить ключевую ставку.

«Ожидается, что ЕЦБ снизит процентную ставку уже в седьмой раз. На этом фоне "опаздывающий" Джером Пауэлл из ФРС, который всегда ошибается, сделал очередное безалаберное заявление. Цены на нефть падают, цены на продукты (даже на яйца!) снижаются, а США богатеют на пошлинах. Отставка Пауэлла давно назрела», — написал ранее Трамп.

Эксперт, мнение которого публикует CNBC, отметил, что рынок негативно воспринимает даже идею отстранения председателя ФРС президентом. В последние недели наблюдается потеря доверия к экономической политике США, и мировые инвесторы выводят капитал из страны.

В России доллар опустился ниже 81 рубля, а юань — ниже 11 рублей. «Несмотря на приближение пика налоговых платежей экспортеров 25 и 28 апреля, рубль не может усилить восходящую динамику», — отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. Вероятно, спрос на иностранную валюту растет за счет восстановления импорта, а предложение валюты, не связанное с фискальными платежами, сокращается из-за снижения цен на нефть и другие ключевые товары российского экспорта.