Коммерческие места в вузах России сократят

Ориентироваться будут на запросы рынка труда. Об этом пишет газета «Известия».

Госдума планирует принять законопроект, который позволит правительству ограничивать прием на платное обучение в вузах по невостребованным специальностям. Инициатива, разработанная спикерами Совета Федерации и Госдумы, может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Поводом для законопроекта стало заявление Владимира Путина о необходимости сокращения переизбытка выпускников по направлениям, не пользующимся спросом на рынке труда. В частности, речь идет о юристах, экономистах и менеджерах, многие из которых после окончания вуза не могут найти работу.

Законопроект предполагает введение квот на платные места, чтобы вузы не превращались в «фабрики дипломов». По словам депутатов, это поможет сбалансировать рынок труда и повысить качество образования. В первую очередь изменения затронут государственные университеты, где сейчас наблюдается дисбаланс между бюджетными и платными местами.

Некоторые вузы, например, МГУТУ им. Разумовского, уже ввели ограничения на платный прием по переполненным специальностям. Эксперты поддерживают инициативу, но отмечают, что регулирование должно быть гибким и учитывать реальные потребности экономики.