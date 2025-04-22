Номер люкс за миллион рублей: кто сможет позволить себе самое дорогое проживание на ПМЭФ?

Участникам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится с 18 по 21 июня 2025 года, предлагается широкий выбор вариантов проживания по специальной программе Росконгресса. Цены варьируются от весьма демократичных до поистине космических.

По данным пресс-службы мероприятия, минимальная стоимость проживания на сутки составит 8,9 тыс. рублей. Однако самые дешевые двухместные номера оцениваются немного дороже — около 9,8 тыс. рублей, согласно агентству «РИА Новости». Эти недорогие варианты представляют собой комфортабельные квартиры, оборудованные кухонной техникой, включая холодильник и посуду, а также зону отдыха и отдельную ванную комнату.

Тем же участникам, кто предпочитает высокий уровень комфорта и желает насладиться всеми преимуществами пятизвездочного сервиса, предлагаются совсем другие опции. Самый дорогостоящий номер на двое суток оценивается в рекордные 1,117 млн рублей. Гостям предоставляются просторные помещения площадью от 106 квадратных метров, оснащённые такими приятными бонусами, как джакузи и гидромассажный душ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдёт с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге. Сегодня регистрация на событие доступна по цене 990 тысяч рублей, но начиная с 17 марта стоимость повысится до 1,2 миллиона рублей.