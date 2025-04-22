Boeing вернулся назад: зачем Китай отменил поставку новейших пассажирских самолётов?

Китайская авиакомпания Xiamen Airlines снова вернула два самолёта Boeing 737 MAX, предназначенных ей ранее, в Соединённые Штаты Америки. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные портала мониторинга полётов AirNav Radar.

Один из самолётов 737 MAX, уже покрашенный в фирменные цвета китайского перевозчика, прилетел на аэродром Boeing Field в Сиэтле. До этого самолёт находился на заводе сборочном центре корпорации Boeing в китайском городе Чжоушань. Еще одно воздушное судно Boeing 737 MAX покинуло завод в Чжоушани днем раньше, сообщается телеканалом CNBC.

Официальный представитель авиакомпании подтвердил факт отправки обоих самолётов в Америку, но конкретные причины и обстоятельства возврата остались неизвестны. Компания Boeing отказалась комментировать сложившуюся ситуацию.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что власти Китая прекратили дальнейшие закупки американской продукции, в частности воздушных судов производства Boeing, в ответ на решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров размером в 145%.