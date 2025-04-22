Kia возвращается в Россию?

Роспатент завершил регистрацию шести товарных знаков южнокорейского автопроизводителя Kia в России, сообщает «РИА Новости».

Три последних заявки были поданы осенью прошлого года, а процедура регистрации завершилась 16 апреля 2025 года. Новые права позволяют бренду Kia заниматься строительством автомобильных заводов, разработкой дизайна транспортных средств, производством автомобилей, технических масел и смазочных материалов на территории нашей страны вплоть до 2034 года включительно.

Южнокорейское новостное агентство Yonhap недавно отметило, что Россия вновь включена в стратегический план развития Kia Motors на среднесрочный период. Согласно стратегии, автомобильный концерн планирует поставлять в нашу страну порядка 50 тысяч автомобилей ежегодно до конца десятилетия, обеспечивая российский рынок частью глобального объема продаж, достигающего 4,19 миллиона единиц в 2030 году.

Однако, по мнению директора департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николая Иванова, возврата Kia и других иностранных брендов в Россию стоит ждать не ранее чем через два-три года. Пока что никаких переговоров по возобновлению поставок нет, отметил эксперт.

Financial Times и Bloomberg сообщают, что некоторые иностранные фирмы рассматривают возможность вернуться на российский рынок, но процесс осторожный и зависит от стабильности обстановки. Крупные инвесторы присматриваются к российским возможностям, но массового возвращения пока не наблюдается.

Президент России Владимир Путин поручил разработать процедуру обратного выкупа иностранных активов, учитывая интересы владельцев-россиян. Ответственным назначен премьер-министр Мишустин. До 15 мая предстоит утвердить список зарубежных компаний, ушедших из России после 2022 года.