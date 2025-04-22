Более 220 домов, пострадавших от урагана, отремонтируют в Иркутской области

В Иркутской области отремонтируют многоквартирные дома, которые пострадали от урагана, случившегося 5 апреля. Уже составлен перечень объектов, которые нужно восстановить, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В Тайшетском районе выявлено 166 таких домов. Из них 93 восстановят силами управляющих компаний. На 53 домах работы уже провели, остальные завершат до 1 июня. Еще 73 дома подлежат капремонту. До 1 июня отремонтируют 4 дома, до 1 июля – 21 дом, до 1 августа – 48 домов», – говорится в сообщении.

В Братском, Нижнеудинском и Чунском районах незначительно пострадало 60 многоквартирных домов. Их восстановление уже практически полностью завершено.

Жители, чьи дома сгорели, получили по 110 тысяч рублей выплат: деньги направили 18 людям из Нижнеудинского и Братского районов. Причины случившегося установят до 15 мая. При выявлении виновников с них может быть взыскан ущерб в пользу погорельцев.