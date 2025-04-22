Раннее исчезновение льда на Байкале сократило турпоток

Межсезонье продолжается в Иркутской области, которое отмечается снижением туристического потока на Байкал. Подробности о прохождении этого периода рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

«Апрель на легендарном озере – традиционно время туристического затишья. Межсезонье обычно длится до начала навигации. В этот период количество посетителей в Прибайкальском национальном парке значительно снижается. Весна 2025-го не стала исключением. На турпоток также повлияло раннее – почти на две недели по сравнению с предыдущими годами – исчезновение льда», – пояснили в организации.

За 15 апрельских дней в 2025 году в сравнении с первой половиной апреля 2024 года количество посетителей на некоторых связанных со льдом маршрутах существенно снизилось: «Акватория пролива Малое море с островами» – в три раза, «Темная Падь – Старая Ангасолка» – в 4 раза, «Саган-Заба» и «Бакаланий камень – Бугульдейка» – в 2 раза.

При этом самые посещаемые маршруты – «Север острова Ольхон», «Юг острова Ольхон» не стали менее интересны гостям национального парка.

В среднем в межсезонье в сравнении с зимним или летним периодами количество гостей снижается в среднем по всем 25 маршрутам более чем на 50 %.