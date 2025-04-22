Маткапитал могут разрешить переводить на ИИС-3

В фокусе законодателей также ПДС и НСЖ. Об этом пишет газета «Известия».

В России обсуждают новый вариант использования маткапитала. Предлагается разрешить тратить эти деньги на продукты так называемых семейных инвестиций. А именно – на накопительное страхование жизни и программу долгосрочных сбережений. Информацию подтвердил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Сейчас маткапитал чаще всего направляют на улучшение жилищных условий или образование детей. Новый вариант позволит родителям вкладывать эти средства в финансовые инструменты, формируя накопления к совершеннолетию ребенка. Например, можно будет открыть ИИС-3 (индивидуальный инвестиционный счет) или заключить договор накопительного страхования жизни с возможностью получить повышенный налоговый вычет.

Идею поддержали в Минфине, страховых компаниях и банках. По мнению экспертов, это поможет семьям создать финансовую «подушку безопасности» для детей. Однако есть и риски – недостаточная осведомленность граждан о таких продуктах и опасность досрочного обналичивания средств. Чтобы избежать злоупотреблений, предлагается установить минимальный срок вложений – от 10 лет.

Окончательное решение по расширению вариантов использования маткапитала пока не принято, но, если инициатива будет одобрена, она может заработать уже в ближайшие годы.