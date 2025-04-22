Иркутяне устроили спортивный экобатл «Экоборье»

Мероприятие проходило в спорт-парке «Поляна» в два этапа.

12 апреля соревновались взрослые команды, 19 апреля – детские. Экоборье – это новый вид игрового соревнования по раздельному сбору отходов и подготовке вторсырья к переработке. Участники не просто выполняют веселые задания, они учатся сортировать макулатуру, пластик, батарейки и другое вторсырье, чтобы оно получило вторую жизнь вместо свалки.

В «Экоборье» приняли участие 375 человек, в том числе 60 волонтеров. За звание лучших несмотря на дождь и снег боролись 18 взрослых и 8 детских команд. Впервые участвовали команды из других городов и поселков области: Тулун, Зима, Мегет. На мероприятии собрано вторсырье для эко-центра «Добрые вещи» и помощь для приюта котов «Время котов».

«Сегодня мы стали свидетелями уникального события – спортивного регионального соревнования „Экоборье“, которое объединило сотни участников разных возрастов в борьбе за экологически чистое будущее. Соревнование прошло в духе дружбы, спорта и заботы о природе. Оно показало, насколько важно каждому из нас внести вклад в сохранение окружающей среды, начиная с простых шагов: правильной сортировки мусора и подготовки вторсырья к переработке. Мы гордимся тем, что такие мероприятия становятся традиционными, вовлекают всё больше жителей региона и вдохновляют молодежь на активные поступки ради экологии. Пусть этот опыт станет примером для всех, кто хочет сделать мир лучше!», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Победители взрослого «Экоборья»:

1 место – команда «EcoTen» (Школа №10, Зима)

2 место – «3Д: Делаем Добрые Дела» (Детский сад №174, Иркутск)

3 место – «Пешком с мешком» (Школа №31, Иркутск)

Победители детского «Экоборья»:

1 место – команда «Созидатели» (МАУ ДО АГО «МЦ Перспектива» молодежный центр «Радиостанция», Мегет)

2 место – «Экодесант» (Школа №66, Иркутск)

3 место – «Альтаир» (ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Иркутска»)

Городской турнир «Экоборье» проходил в рамках V регионального экомарафона «Зеленый конгресс «Территория заботы – Байкал». Организатор – Благотворительный фонд «Подари планете жизнь». Генеральный партнер – Байкальский банк Сбербанка.

«Мы придумали спортивно-интеллектуальное соревнование «Экоборье» в 2018 году как непринужденное знакомство с раздельным сбором отходов. И очень рады, что эта игра не только стала популярной, но и, действительно, несёт просвещение. Ежегодно это самое веселое событие экомарофона «Зелёный конгресс», а в этом году и самое снежно-ветренное. Поэтому благодарю всех, кто не сошёл с дистанции, и наших партнеров, которые помогли провести мероприятия», – Наталья Еремеева, директор БФ «Подари Планете Жизнь».