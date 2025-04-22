Цены на золото $3500: прогнозы и инвестиционные тренды

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex впервые в истории достигла $3501 за тройскую унцию. По состоянию на 6:43 мск цена фьючерса составила $3501 за унцию. Однако к 7:01 рост замедлился, и золото торговалось на уровне $3498,6 за унцию.

21 апреля стоимость фьючерса на золото впервые превысила отметку в $3400 за тройскую унцию, а 11 апреля — $3250. Интерес к золоту усилился в условиях экономической неопределенности.

С конца прошлого года на фоне экономической неопределённости золото выросло примерно на 30%, частично благодаря ослаблению американского доллара против корзины ведущих валют мира, падение которого составило около 8%. Основным фактором остается активный спрос центральных банков, к которому присоединились и фонды. Впервые за последние годы резко увеличили закупки золотых активов биржевые фонды (ETF), ориентированные на вложения в драгоценные металлы.

Только за апрель китайский золотой сектор фондов привлек больше средств, чем за весь первый квартал. За первые десять дней месяца прирост составил 29 тонн, тогда как за январь-март объем покупок китайских ETF составлял лишь 23,5 тонны. Американские фонды также наращивали объемы закупок: во втором квартале они приобрели дополнительно 27,8 тонн золота. В первом квартале они доминировали на рынке, так как инвесторы опасались последствий торговых войн, инициированных администрацией Дональда Трампа. Сейчас тренд повторяется, но роль покупателей взяли на себя китайские фонды, реагируя на защитные меры Китая в условиях новой волны тарифных конфликтов.

«Крупнейшие мировые инвестиционные банки стали повышать прогнозы по цене золота вплоть до уровней 4000–4200 долларов за унцию, – отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Я пока придерживаюсь консервативной оценки в диапазоне от 3300 до 3500 долларов. Этот диапазон отражает фундаментальные экономические показатели, обеспечивающие рентабельность добычи и инвестиции компаний сектора. Но при сохранении активного притока капитала в соответствующие биржевые фонды котировки вполне способны достичь и 4500 долларов за унцию».