Путин: «Стоит отложить индексацию тарифов ЖКХ, потом все, до свидания»

Отложенный перерасчет стоимости коммунальных услуг может потребовать федеральных субсидий. Слова президента России Владимира Путина передает ТАСС.

Президент Владимир Путин заявил, что задержки с индексацией тарифов ЖКХ наносят удар по карману граждан и создают проблемы для регионов. На встрече с главами муниципалитетов он подчеркнул, что своевременный ремонт жилья и постепенная корректировка тарифов позволяют избежать резкого роста нагрузки на население.

Путин привел пример из своего опыта работы в правительстве Санкт-Петербурга.

«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов, потом все, до свидания. Потом принятие решения об индексации через год, через два, через три, кажется совершенно невозможным без федеральных субсидий, потому что такие удары по карману граждан, они ничем не оправданы», – подчеркнул он.