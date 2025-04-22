Иркутск запускает Маршрут Победы: 80 объектов военной славы

В Иркутске запускается проект «Маршрут Победы» в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этот уникальный проект призван объединить поколения и напомнить о героических страницах истории города.

Жители Иркутска смогут открыть для себя 80 значимых объектов военной истории, включая памятники, мемориальные доски и монументы, связанные с событиями Великой Отечественной войны и вкладом иркутян в победу над фашизмом.

Интерактивный пешеходный маршрут позволит горожанам погрузиться в атмосферу прошлого, прочувствовать значимость каждого места и принять участие в тематических заданиях и викторинах.

Описание 80 памятных объектов уже доступно онлайн. С 1 мая интерактивный маршрут будет доступен в сервисе 2ГИС, сообщает пресс-служба мэрии.

Присоединиться к прогулкам по «Маршруту Победы» можно будет с 1 по 18 мая. Это не только возможность почтить память героев, но и шанс по-новому взглянуть на свой город.