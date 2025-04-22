Иркутяне предпочитают читать фэнтези и Дарью Донцову

Цифровая экосистема МТС и книжный сервис «Строки» ко Всемирному дню книг проанализировали объем прочитанных книг и читательские предпочтения жителей Иркутской области за минувший год. Среди жанров лидируют фэнтези и детективы, а среди авторов - Дарья Донцова и Татьяна Устинова.

За прошедший год жители Иркутской области прочитали в сервисе «Строки» более 20 тысяч книг. В среднем иркутский читатель провел в онлайн-библиотеке более 28 часов. Самый активный читатель успел прочесть за год 291 книгу.

Наиболее популярным жанром у иркутян в минувшем году стало фэнтези. Также в топ-5 вошли фантастика, детективы, современная литература и любовные романы.

Чаще всего жители Приангарья читали романтическое фэнтези «Мара и Морок. Особенная Тень» Лии Арден, книгу в жанре нон-фикшн Даниэля Канемана «Думай медленно... Решай быстро» и четвертый том романтической манхвы в жанре исекай, созданную на основе веб-новеллы «Смерть — единственный конец для злодейки». Также иркутяне активно использовали аудиораздел сервиса: слушали подскаст «Отвратительных мужиков» и вторую аудиокнигу серии "Академии за Занавесью" популярной современной российской писательницы Лены Обуховой "Магический спецкурс. Второй семестр".

Среди современных авторов иркутяне отдавали предпочтение «королевам» детектива - Дарье Донцовой и Татьяне Устиновой, а также слушали контент студии «Терменвокс», Детское радио и произведения, озвученные радиоведущей Аллой Човжик.