«Будущее – за промышленным майнингом». Эксперт – о перспективах отрасли 

«Майнинг – это самостоятельная отрасль промышленности, – заявил на круглом столе в «Точке кипения» в Иркутске Александр Карташев, заместитель генерального директора УК BitRiver. Эксперт прокомментировал запрет майнинга на юге Иркутской области, рассказал, куда движется отрасль и почему совсем скоро майнинг станет исключительно «белым».

Александр Карташев, заместитель генерального директора УК BitRiver.

Фото: Андрей Фёдоров

О компании: «Наши объекты – мощь!»

Александр Карташев напомнил, что компания BitRiver работает на рынке майнинга с 2017 года и является одним из ведущих игроков отрасли.

– Сейчас у BitRiver порядка 550 мегаватт электрической мощности. Это серьёзный объем. У нас работают 15 дата-центров, где используется свыше 175 тыс. единиц вычислительного оборудования. Наш коллектив насчитывает более 700 сотрудников. Развиваем промышленный майнинг на индустриальном уровне. Приезжайте посмотреть на наши объекты в Братске, это настоящая мощь!

По словам Александра, сейчас команда активно работает над целым рядом вопросов.

– Было бы полезно утилизировать выделяемое тепло от майнингового оборудования – например, использовать его в сельском хозяйстве или для других целей. Идея интересная, но пока решение не найдено, – поделился эксперт.

О законе: «Он формирует вектор криптоотрасли»

Закон о развитии майнинга принят Государственной Думой в конце июля 2024 г., а 8 августа он подписан Президентом России, напомнил Александр. Представители компании BitRiver и Ассоциации промышленного майнинга, объединяющей крупнейших российских майнеров, активно участвовали в работе над ним.

– Разработка выверенного, сбалансированного и, главное, недискриминационного и действенного регулирования – это всегда кропотливая работа, в которой участвует большое количество представителей профильных органов государственной власти, иных регуляторов, экспертов, участников отрасли. А когда это касается новых по своей сути направлений в экономике, к которым относятся майнинг и криптовалюты, это требует еще большего внимания и времени для детального изучения принципов и особенностей их функционирования. Плюс важно сформировать правильный стратегический вектор развития криптоотрасли на основе четкого понимания того, что дает государству, экономике, людям эта сфера. Консенсуса в такой обстановке порой можно достичь только посредством решения высшего должностного лица страны.

По мнению экспертам разобраться с майнингом в одну секунду невозможно. Необходимо время, это сложный процесс.

Фото: Андрей Фёдоров

О запрете: «Майнеры уходят в Красноярский край»

По данным BitRiver, на декабрь 2024 года на юге Иркутской области функционировало 22 майнинговых центра, каждый из них потреблял от 5 до 20 мегаватт электричества.

– Видя цифры высвободившейся энергетической мощности в объеме 300 МВт после запрета, понимаем, что примерно половину (около 200 МВт) составляли майнинговые фермы, оставшаяся мощность в размере 100 МВт использовалась населением, – комментирует Александр.

На севере Иркутской области, где майнинг остается разрешенным, BitRiver является крупнейшим потребителем электроэнергии, используя порядка 300–350 МВт.

– Мы не ощутили влияния на севере Иркутской области. Однако майнеры из южной части региона начали постепенно переезжать в соседний Красноярский край. Таким образом, дефицит электроэнергии, вероятно, возникнет и там.

Эксперт убежден, что принятое правительством России решение об установлении запрета на майнинг в некоторых регионах вполне обоснованно.

О контроле: «Он неизбежен»

Отрасль нуждается не только в регулировании, но и в четком контроле, признает эксперт BitRiver. Центробанк, Минфин, Росфинмониторинг, ФНС России постепенно налаживают процессы мониторинга добычи криптовалюты. Создаются специализированные системы, собирающие данные обо всей произведенной криптовалюте по всей стране.

– Спецслужбы, профильные ведомства, Генпрокуратура нацелены на контроль криптовалютных кошельков граждан, включая самих майнеров, а также отслеживание перемещений криптовалюты между этими кошельками. В отличие от рублей, которые мы держим физически, криптовалюта позволяет ставить большое число цифровых отметок, контролируя ее перемещение по всему миру. Поэтому отслеживать такие транзакции относительно легко, – объясняет эксперт.

Фото: Андрей Фёдоров

О перспективах: «Отрасль станет "белой"»

Александр Карташев убеждён, что уже через полгода, а возможно, и раньше, майнинг станет только «белым».

– А в будущем майнинг станет промышленным. Именно такой переход позволит энергетикам контролировать напряжение, нагрузку в сети, регулировать энергопотоки.

Говоря о будущем майнинга, эксперт BitRiver подчёркивает, что эта отрасль достигла серьезных масштабов и стала неотъемлемой частью экономики страны. Вместе с тем он видит возможность интеграции индустрии майнинга в социальные программы развития регионов.

– Наша компания, например, приобретала жильё для пострадавших от пожаров семей, построила ледовый каток. Эти шаги делались не ради рекламы. По мере роста нашего бизнеса мы сможем реализовать ещё больше значимых социальных проектов, – добавляет эксперт.