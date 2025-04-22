ВРП Иркутской области по итогам 2024 года вырос на 2,8%

Объем ВРП Иркутской области, по предварительной оценке, по итогам года вырос на 2,8% и составил около 3 трлн рублей, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своём телеграм-канале. Это выше, чем в прошлом году. Объем инвестиций в основной капитал составил 999 млрд рублей, что соответствует 9-му месту среди субъектов РФ и 2-му месту среди субъектов СФО. Индекс промышленного производства — 109,5%.

«Принял отчет председателя правительства Иркутской области Константина Борисовича Зайцева об исполнении поручений послания 2024 года. Кабмин сохранил экономическую стабильность, положительную динамику основных показателей. Главные приоритеты нетронуты. Ни один из крупных экономических проектов не заморожен. Основные соцобязательства выполняются», — подчеркнул глава региона.

Напомним, что в 2023 году ВРП вырос на 1,7% и составил около 2,5 трлн рублей.