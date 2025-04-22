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Сбербанк увеличивает дивиденды: что ждет акционеров в 2025 году?

Сбербанк объявил о выплате дивидендов за 2024 год.

Совет директоров рекомендовал выплатить по 34,84 рубля на каждую акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 18 июля 2025 года, что означает, что последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденды, — 17 июля.

Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на собрании акционеров 30 июня 2025 года.

Текущая дивидендная доходность обыкновенных акций Сбербанка составляет около 11,3%, а привилегированных — 11,4%. Напомним, что по итогам 2023 года Сбербанк выплатил акционерам дивиденды в размере 33,3 рубля на каждую акцию.

Сбербанк подтвердил намерения на 2025 год, заявив о планах заработать больше прибыли, чем в 2024 году. Прошлый год был рекордным, с увеличением чистой прибыли по РСБУ на 4,6%, достигнув 1 трлн 562 млрд рублей. Сбербанк сохраняет рыночную долю в 45% и обладает низкой стоимостью фондирования, что позволяет ему выделяться на фоне сектора при росте ставок.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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