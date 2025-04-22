Еще три региона России просят запретить майнинг: новые ограничения на горизонте

Еще три региона России могут ввести запрет на майнинг, как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ. Речь идет о северной части Карелии, Пензенской области и части Хакасии, сообщает ТАСС.

Пока неясно, будет ли запрет полным или только на период отопительного сезона — с 15 ноября по 15 марта.

Правительство России уже утвердило список регионов, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. В этот перечень вошли Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, а также Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет на майнинг в южной части Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления, которые приходятся на период с 1 января по 15 марта в 2025 году и с 15 ноября по 15 марта в последующие годы.