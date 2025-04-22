Все кандидаты прошли собеседование на пост мэра Иркутска

В Иркутске состоялось собеседования на должность мэра. В них поучаствовали пять человек, сообщает пресс-служба Думы города Иркутска

Претенденты выступили со своими программами. Их представили действующий мэр Руслан Болотов, гендиректор ООО «Регион», председатель Общественного совета при Восточно-Сибирском Линейном Управлении МВД России на транспорте Антон Егерев, президент Федерации бокса города Иркутска Аркадий Журавлев, начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Марковского муниципального образования – администрации городского поселения Дмитрий Олейник и пенсионерка Светлана Грабарь.

Все участники вошли в итоговый список зарегистрированных кандидатов. По итогам комиссия направила Думе рейтинг кандидатур с приложением оценочных листов. Итоговое решение примет представительный орган власти на своем очередном заседании 24 апреля 2025 года. Срок полномочий мэра Иркутска составляет пять лет.